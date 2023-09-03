Если опросы общественного мнения окажутся верными, это может привести к существенному изменению курса страны в поддержку России. Это означает, что у ЕС и НАТО вскоре может появиться новый возмутитель спокойствия.

После распада Чехословакии Братислава часто становилась объектом критики со стороны западных лидеров. Госсекретарь США Мадлен Олбрайт даже называла Словакию «черной дырой» региона. Но с течением времени страна стала частью ЕС и НАТО.

Роберт Фицо, управлявший страной с 2006 по 2010 год, а затем с 2012 по 2018 год, часто высказывал критику в адрес Запада. Он был вынужден уйти в отставку после многотысячных протестов, связанных с убийством журналиста Яна Куциака и его невесты. Фицо обвинил в организации протестов Джорджа Сороса. Находясь в оппозиции, Фицо продемонстрировал еще большее сближение с правыми взглядами. Он осуждал Украину и критиковал решение словацкого правительства о поставках оружия Киеву.