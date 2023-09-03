У турок и греков оттепель

В турецко-греческих отношениях началась новая эра, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой Георгиусом Герапетритисом в Анкаре.

Он отметил, что стороны договорились о новых подходах к решению проблем. Также состоялся обмен мнениями по вопросу Кипра.

Кроме того, министры подчеркнули, что в рамках Генеральной Ассамблеи ООН состоится встреча лидеров Турции и Греции.