У турок и греков оттепель
В турецко-греческих отношениях началась новая эра, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой Георгиусом Герапетритисом в Анкаре.
Он отметил, что стороны договорились о новых подходах к решению проблем. Также состоялся обмен мнениями по вопросу Кипра.
Кроме того, министры подчеркнули, что в рамках Генеральной Ассамблеи ООН состоится встреча лидеров Турции и Греции.
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