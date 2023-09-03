Массовый поток нелегалов в Азербайджан. Что происходит?

Эльяс Шафиев, обозреватель haqqin.az 21:47

Государственная миграционная служба сообщает, что только за январь-август нынешнего года в Азербайджане было задержано более 6 300 нелегальных мигрантов. По данным Госслужбы, за этот же период за нарушение миграционного законодательства Азербайджана был депортирован 2 331 человек. Повторный въезд этих иностранных граждан был ограничен сроком, определенным законодательством. Остальным же мигрантам была предоставлена возможность либо легально остаться на территории Азербайджана, либо добровольно выехать в третьи страны.

Нет никаких сомнений в том, что на самом деле въехавших в Азербайджан нелегальных мигрантов значительно больше, чем указывает официальная статистика. Многие из них, возможно, до сих пор не выявлены и продолжают нелегально проживать по разным адресам. Поток нелегальных мигрантов в Азербайджан в основном идет из азиатских стран. Haqqin.az неоднократно со ссылкой на зарубежные СМИ публиковал материалы о том, что торговцы людьми из Индии, Пакистана и Непала используют Азербайджан в качестве транзитного пункта, отправляя своих соотечественников, стремящихся нелегально иммигрировать в Европу и США. Например, в июне этого года Азербайджан превратился в своего рода перевалочный пункт для сотен граждан Непала, планировавших нелегально попасть в США и задержанных нашими пограничниками и сотрудниками миграционных служб. Ответ на вопрос, почему торговцы людьми пытаются переправить граждан Непала в США именно через Азербайджан, дала несколько недель назад операция, проведенная полицией Индии против группы торговцев людьми. Стало известно, что одна из туристических компаний в индийской столице за крупную сумму переправляет в США своих соотечественников через Дубай и Баку. Учитывая интенсивность потока из Индии в Объединенные Арабские Эмираты, торговцы людьми, видимо, посчитали, что массовая «засылка» нелегалов рейсом Дели - Дубай особых подозрений не вызовет. Равно, как и рейсом из Дубая в Баку.

Поскольку Азербайджан либерализовал визовый режим для граждан ряда зарубежных стран, индийцам стало намного проще приезжать в Баку в качестве туристов. Они могут получить электронную визу непосредственно в аэропорту и въехать в страну. Однако максимальный срок пребывания в Азербайджане по такой визе составляет один месяц, причем для этого необходимо также иметь обратный авиабилет (в нашем случае, в Дубай). Поэтому агенты торговцев людьми уже через несколько дней отправляют индийцев, желающих поехать в США, в Турцию рейсом Баку - Стамбул. В Стамбуле мигранту аннулируют билет до Дубая и вручают билет на самолет до Панамы, откуда мигрантов через несколько стран Центральной Америки доставляют в Мексику и уже оттуда нелегально переправляют в США. По данным Госслужбы, за последние дни в Баку были задержаны 20 иностранцев с просроченными визами, а также установлено, что восемнадцать из них были обмануты торговцами людьми и не по своей воле стали нелегальными мигрантами. В результате, за незаконные действия были задержаны два иностранца, материалы их дела направлены в соответствующие правоохранительные органы для правовой экспертизы. Информация о личности задержанных нелегалах, а также о тех, кто обманул их обещанием вывезти в Европу, пока не поступала.