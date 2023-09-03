Мамедов наживался на невежестве пользователей TikTok

Сотрудники управления полиции Сумгаита на основании многочисленных жалоб граждан задержали Фуада Мамедова (1985 г.р.), который оказывал в соцсети TikTok «услуги» по гаданию, «предсказыванию будущего и изменению судьбы».

Сообщается, что таким образом Мамедов выманил у ряда граждан различные суммы денег, а свои аккаунты в соцсети затем заблокировал.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.