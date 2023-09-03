«Азерэнержи» реализует новый проект
С целью повышения надежности и стабильности электроснабжения быстрорастущих промышленных и социальных объектов Хатаинского района Баку, в том числе комплекса Ağ Şəhər, ликвидации ограничений на передачу энергии, производимой в ТЭЦ «Баку», а также снижения нагрузки на 110 кВ линии «Ахмедлы» и «8-й километр» ОАО «Азерэнержи» реализует новый проект.
По информации пресс-службы ОАО, в настоящее время продолжается работа по подключению подземных двухцепных кабельных линий между подстанциями 110 кВ «Ази Асланов» и Ağ Şəhər к ТЭЦ «Баку». Для этого на проспекте 8 Ноября ведутся работы без остановки движения транспорта, но с частичным его ограничением.
Отмечается, что работы на проспекте 8 Ноября приближаются к завершению.
Параллельно на подстанции 110 кВ ТЭЦ «Баку» установлены два узла, оснащенных новым оборудованием. В результате созданы подстанции 110 кВ «Ахмедлы», «Ази Асланов», Ağ Şəhər и энергокольцо ТЭЦ «Баку».
Чтобы украсить эстетический облик проспекта 8 Ноября, будет демонтирована и аннулирована воздушная линия длиной 1,4 километра, состоящая из старых высоковольтных опор между ТЭЦ «Баку» и подстанцией «Ази Асланов». Эта линия будет соединена с подземной кабельной линией.