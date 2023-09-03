Индия решила изменить название страны

Индия может сменить свое официальное англоязычное название на Бхарат. Об этом сообщает The Economic Times.

«Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств», — написал глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш в соцсети Х (ранее Twitter).

Официальные приглашения на ужин G20 уже были отправлены от имени президента Бхарата, а не Индии. Рамеш напомнил, что страна известна под названием Бхарат уже тысячу лет, а в Индию ее переименовали британцы, передает издание.