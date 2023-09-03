Похищенная Сафарли утонула в реке

Сегодня в шесть часов утра автомобиль марки Hyundai упал с моста в реку Гарачай в селе Икинджи Нугади Губинского района. В результате погибла пассажир автомобиля, 23-летняя И.Сафарли, водитель и еще один пассажир получили тяжкие телесные повреждения и были госпитализированы.

Как выяснилось впоследствии, девушка приехала в гости в село Рустов, где проживал ее молодой человек, который, призвав на помощь приятеля, решил похитить девушку. Авария произошла, когда похитители везли Сафарли.