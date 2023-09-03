В Кельбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Тагиев Рамал покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия. Об этом сообщил старший помощник военного прокурора Азербайджана - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

Он отметил, что на основании поступившей информации сотрудниками Кельбаджарской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие значение для дела, и выполнены другие действия.

По данному факту в Кельбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия. В настоящее время расследование продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.