Премьер-министру Армении Николу Пашиняну следует научиться нести ответственность за собственные поступки, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос российского издания о критике со стороны Еревана.

Ранее в интервью La Repubblica Пашинян заявил, что Россия, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, отдаляется от региона Южного Кавказа. «Есть процессы, которые приводят к мысли, что однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет», - утвердил он.

«Надо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных бесконечно и по каждому поводу. Нужно нести ответственность, собственную ответственность и не переваливать, если они считают, вину, собственную ответственность на кого-либо еще. В этом и есть отличие политика, государственного деятеля от человека проходящего и не думающего о национальных интересах своей страны. Еще раз – нужно уметь отвечать за собственные поступки. Иначе это немного похоже на историю про плохого танцора», — сказала Захарова.