Захарова выражает ярость Москвы к Пашиняну видео
Премьер-министру Армении Николу Пашиняну следует научиться нести ответственность за собственные поступки, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос российского издания о критике со стороны Еревана.
Ранее в интервью La Repubblica Пашинян заявил, что Россия, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, отдаляется от региона Южного Кавказа. «Есть процессы, которые приводят к мысли, что однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет», - утвердил он.
«Надо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных бесконечно и по каждому поводу. Нужно нести ответственность, собственную ответственность и не переваливать, если они считают, вину, собственную ответственность на кого-либо еще. В этом и есть отличие политика, государственного деятеля от человека проходящего и не думающего о национальных интересах своей страны. Еще раз – нужно уметь отвечать за собственные поступки. Иначе это немного похоже на историю про плохого танцора», — сказала Захарова.
Она также подчеркнула, что публичная риторика армянских политических деятелей «похожа на хамство». Комментируя слова спикера армянского парламента Алена Симоняна, выступившего с критическими заявлениями по ситуации с дорогой Лачин – Ханкенди, Захарова заявила, что «публичная риторика на грани чего-то похожего на хамство не красит политических деятелей Армении. Я понимаю, что там, наверное, и роли у всех расписаны, кто что заявляет и кто как это говорит, но все-таки я уверена, что это не красит людей, которые представляют армянское общество, - использовать какие-то подобные выражения. А мы их видим и слышим в последнее время немало».
Захарова также заявила, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС), будет выстраивать действия исходя из ответа армянской стороны.
«Мы уже запросили у армянской стороны разъяснений на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами исходя из содержания ответа Еревана», - сказала дипломат, комментируя действия властей Армении.