Эксперт пообещал еще большие пробки в Баку

16:18

15 сентября можно назвать не только началом нового учебного года, но и условно началом нового «сезона» дорожных заторов, заявил эксперт в сфере транспорта Аршад Гусейнов.

По его словам, в этот период столицу и окрестные поселки ожидает «большой транспортный кризис». По мнению Гусейнова, до сих пор никаких необходимых мер по диверсификации столичного транспорта не проводилось, последствием чего становятся все более сильные пробки: «Одним из факторов, стимулирующих дорожные заторы, является перенаселение Баку. Вокруг столицы еще больше заселяются жилые массивы, наплыв людей из регионов скорее не прекращается, а еще больше растет. Скорее всего, вырос поток азербайджанцев, возвращающихся на родину из-за рубежа. На этом фоне в Азербайджане большинство рабочих мест расположены в столице. Нехватка школ на периферии Баку еще больше повысит интенсивность дорожного движения на въездах в Баку».