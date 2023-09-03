Эксперт пообещал еще большие пробки в Баку
15 сентября можно назвать не только началом нового учебного года, но и условно началом нового «сезона» дорожных заторов, заявил эксперт в сфере транспорта Аршад Гусейнов.
По его словам, в этот период столицу и окрестные поселки ожидает «большой транспортный кризис».
По мнению Гусейнова, до сих пор никаких необходимых мер по диверсификации столичного транспорта не проводилось, последствием чего становятся все более сильные пробки:
«Одним из факторов, стимулирующих дорожные заторы, является перенаселение Баку. Вокруг столицы еще больше заселяются жилые массивы, наплыв людей из регионов скорее не прекращается, а еще больше растет. Скорее всего, вырос поток азербайджанцев, возвращающихся на родину из-за рубежа. На этом фоне в Азербайджане большинство рабочих мест расположены в столице. Нехватка школ на периферии Баку еще больше повысит интенсивность дорожного движения на въездах в Баку».
Эксперт сообщил, что за последний год в Азербайджан доставлено 70-80 тыс. легковых автомобилей, большинство из которых пришлось на Баку и Апшеронскую агломерацию.
«Кроме того, за последний год была введена в эксплуатацию лишь одна станция метро – Ходжасан. Она вряд ли серьезно повлияет на общий пассажиропоток.
Вдобавок к этому, за пределами Баку и агломерации наблюдается ухудшение ситуации с автобусными маршрутами. Если обратите внимание, на дорогах стало меньше автобусов. Это связано с устареванием автобусного парка, в целом ситуация с автобусным парком и его перспективы в ближайшем будущем неблагоприятные. Кроме того, за последние годы никаких серьезных новшеств в улично-дорожной сети агломерации не произошло», - сказал Гусейнов.