Москва за дорогу Агдам – Ханкенди

Москва выступает за беспрепятственный допуск гуманитарной помощи в Карабах ский регион Азербайджана в том числе через Агдамский маршрут, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

При этом она призвала избегать «ненужной политизации» данного вопроса: «Евросоюз в данном случае застенчиво заимствует инициативу российской стороны. При этом результаты действий Европейского союза в целом не ведут к нормализации обстановки».

Захарова также отметила, что политические заявления деятелей Армении затрудняют решение вопроса: «Мне кажется, сейчас нужно сделать все необходимое для того, чтобы улучшить ситуацию.

И еще раз хочу сказать, что подобные заявления, которые мы периодически слышим, особенно за последние дни, со стороны Еревана не идут на пользу людям».