Muganbank объявил вакансии на несколько должностей

ОАО Muganbank, функционирующее на финансовом рынке Азербайджана на протяжении почти 30 лет, объявило вакансии на ряд должностей. Кандидаты, желающие занять должность специалиста по ломбардному кредитованию, операционного специалиста, аналитика в Департаменте управления бизнес-процессами, могут отправить свое CV на адрес [email protected] .

Должность: Специалист по ломбардным кредитам

Заработная плата 500 - 1000 манатов (дополнительный бонус за продажи)

Город Баку

Возраст 20 – 45

Высшее образование

Опыт работы 1 год

E-mail [email protected]

Должностные обязанности

• Поиск и привлечение потенциальных клиентов;

• Предложение соответствующего банковского продукта с учетом требований клиентов;

• Анализ платежеспособности клиентов;

• Выполнение плана продажи банковских продуктов;

• Контроль за кредитным портфелем и ежедневными платежами;

График работы – В будние дни - 09:00-18:00.

Требования к кандидату

• Опыт работы в банке, кредитной организации или ломбарде;

• Предпочтение отдается специалистам, имеющим ломбардный портфель;

• Стрессоустойчивость и умение работать в команде.

Должность: Операционный специалист

Зарплата 500 - 800 AZN

Город Баку

Возраст 25–35

Высшее образование

Опыт работы 3-5 лет

E-mail [email protected]

Должностные обязанности

- Открытие банковских счетов юридическим и физическим лицам;

- Валютные и манатные операции;

- Прием депозитов;

- Системы срочных денежных переводов;

- Знание действующего банковского законодательства и нормативно-правовых актов.

График работы - 5 дней в неделю, с 09.00 до 18.00.

Требования к кандидату

- Высшее образование;

- Опыт работы в банковской сфере не менее 3 лет

- Свободное владение офисными программами;

- Умение говорить на азербайджанском, английском и русском языках;

- Аналитическое мышление и способность правильной оценки;

- Умение общаться и работать с клиентом;

- Ответственный подход к работе.

Должность: Аналитик в департаменте управления бизнес-процессами

Зарплата 800-1000 AZN

Город Баку

Возраст 25–35

Высшее образование

Опыт работы в банковской сфере не менее 1 года

E-mail [email protected]

Должностные обязанности

• Построение и описание моделей процессов посредством схем;

• Отслеживание требований;

• Предложение необходимых мер для измерения эффективности процессов;

• Подготовка отчетов в соответствии с бизнес-требованиями;

• Анализ информации о деятельности банка;

• Составление прогнозов на перспективу на основе полученных результатов;

• Анализ финансового рынка;

• Подготовка различных аналитических материалов;

• Загрузка в базу полученных из различных источников данных после их стандартизации;

• Подготовка DATA в соответствии с повседневными поручениями различного типа;

• Анализ данных в соответствии с бизнес-поручениями, построение и применение новых моделей;

• Предоставление регулярных отчетов после проведения очистки, структурирования и визуализации статистических данных, полученных из баз данных;

• Переподготовка, отслеживание и оптимизация применяемых моделей;

• Развитие передовых аналитических моделей соответствующего уровня сложности и пути решения для улучшения бизнеса;

• Умение комментировать запросы заинтересованных сторон в бизнесе и готовить базы данных для решения бизнес-задач, выбирать подходящую методологию и правильно ее использовать;

• Умение работать с быстро развивающимися моделями для решения бизнес-задач;

• Отличные коммуникативные навыки и навыки визуализации данных, способность определять подходящие варианты коммуникации и визуального дизайна для представления полученных результатов;

• Получение данных о поведении клиентов для проведения деловых обсуждений (например, стратегии таргетирования и сегментации) и в четком порядке доведение результатов до сведения деловых партнеров и высшего руководства.

График работы - 5 дней в неделю, с 09.00 до 18.00.

Требования к кандидату

• Высшее образование (предпочтительнее специальности экономика, финансы, статистика и компьютерные науки, компьютерная инженерия и математика);

• Опыт работы аналитиком не менее 1 года (желателен опыт работы в банковской сфере);

• Навыки анализа информации, систематизации и обобщения, структурного представления результатов анализа;

• Опыт работы со статистическими базами данных, знание финансовой отчетности;

• Понимание бизнес-процессов банка;

• Осведомленность об основных игроках рынка;

• Свободное владение азербайджанским и английским языками (знание русского языка желательно);

• Системный подход, умение формировать информацию и находить альтернативные решения задач;

• Способность выполнять несколько задач одновременно, ответственность, инициативность и навыки самостоятельной работы;

• Умение работать в офисных программах (Excel, Word, Power Point). Высокий уровень знания MS Excel;

• Навыки программирования (например, Python, R или аналогами);

• Опыт работы с аналитическими инструментами (такими, как SQL или аналогами);

• Умение обработки и структурирования данных на высоком уровне;

• Визуализация данных (Tableau, Power BI или другие);

• Анализ большой базы данных;

• Способность адаптироваться к поставленной задаче и самостоятельного анализа;

• Способность работать в команде (Scrum/Agile) и желание изучать новые технологии;

• Логико-аналитическое мышление и математические знания;

• Способность свободной адаптации и исследования.