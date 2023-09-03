Зеленский может встретиться с Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский может дважды встретиться с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху этой осенью.

Первая встреча политиков возможна уже в сентябре в рамках Генассамблеи ООН, сообщают украинские СМИ.

Вторую встречу Зеленского с Нетаньяху прогнозируют на октябрь – когда к Крымской платформе присоединится Израиль.

Отмечается, что в отношениях Израиля и Киева существует напряжение в связи с ультимативными заявлениями Украины о необходимости получить системы ПВО «Железный купол» и принудительной депортации украинских беженцев с территории Израиля.

Вместе с тем Иерусалим рассматривает две возможные встречи между Зеленским и Нетаньяху как шанс немного «сбавить градус», указывают СМИ.