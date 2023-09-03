В городе Острогожске Воронежской области снесли памятник, посвященный российско-украинским отношениям, сообщил The Insider.

Отмечается, что монумент исчез после доноса, написанного редакцией регионального издания «Блокнот Воронеж». Табличка на памятнике, установленном в 1997 году, рассказывала о встрече Петра I и гетмана Украины Ивана Мазепы в августе 1696 года. Согласно надписи, российский царь «обменялся с ним дорогими дарами, благодарил казаков за храбрость и верную службу».

В апреле «Блокнот Воронеж» опубликовал статью, в которой монумент был назван «поводом заявить о претензиях Киева на старинный русский город». «Теперь нам предстоит восстановить историческую справедливость и удалить с памятника в Острогожске ненавистное имя иуды и предателя Мазепы...» – говорилось в статье.