Байрамов о ситуации вокруг Лачинской дороги

Нынешняя ситуация вокруг Лачинской дороги носит отнюдь не гуманитарный, как утверждает Армения, а скорее политический характер, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с председателем Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером.

Байрамов довел до сведения своего собеседника, что армянская сторона отклонила предложение открыть дорогу Агдам – Ханкенди и параллельно интенсифицировать использование Лачинской дороги для удовлетворения потребностей карабахских армян.