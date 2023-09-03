Германия поставила Украине тысячи снарядов к Gepard

Первая партия «пятизначного числа снарядов» отправлена всего через несколько месяцев после договоренности об этом, сообщило во вторник, 5 сентября, Министерство обороны ФРГ.

«Война в Украине практически каждый день демонстрирует нам, что защита собственной страны зависит от противовоздушной обороны и достаточного количества боеприпасов», - заявил глава министерства Борис Писториус, подчеркнув, что с возобновлением производства боеприпасов для Gepard Берлин сосредоточил усилия «именно на этих двух решающих аспектах».

По словам Писториуса, производство было налажено в рекордные сроки и без излишних бюрократических процедур. Он пообещал продолжить военную поддержку Украины в тех сферах, которые являются сильными сторонами Германии: в артиллерии, поставках боеприпасов и наземной противовоздушной обороне. Договоренность о предоставлении Киеву 300 тысяч боеприпасов для ЗСУ Gepard была достигнута в феврале. Общая стоимость всего заказа - 168 млн евро.