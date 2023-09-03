Германия поставила Украине тысячи снарядов к Gepard
Германия поставила Украине боеприпасы для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, производимых немецким оборонным концерном Rheinmetall. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Первая партия «пятизначного числа снарядов» отправлена всего через несколько месяцев после договоренности об этом, сообщило во вторник, 5 сентября, Министерство обороны ФРГ.
«Война в Украине практически каждый день демонстрирует нам, что защита собственной страны зависит от противовоздушной обороны и достаточного количества боеприпасов», - заявил глава министерства Борис Писториус, подчеркнув, что с возобновлением производства боеприпасов для Gepard Берлин сосредоточил усилия «именно на этих двух решающих аспектах».
По словам Писториуса, производство было налажено в рекордные сроки и без излишних бюрократических процедур. Он пообещал продолжить военную поддержку Украины в тех сферах, которые являются сильными сторонами Германии: в артиллерии, поставках боеприпасов и наземной противовоздушной обороне. Договоренность о предоставлении Киеву 300 тысяч боеприпасов для ЗСУ Gepard была достигнута в феврале. Общая стоимость всего заказа - 168 млн евро.