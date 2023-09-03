А Путин все о Второй мировой

Многим европейцам «напрочь отшибло память и совесть», они пытаются «переписать историю Второй мировой войны», заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание оргкомитета «Победа».

«Русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, а история стала использоваться как инструмент в борьбе, сейчас история перевирается в угоду политики в Европе, где некоторым напрочь отшибло память. Открытый показ архивных материалов - достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно, в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто, перевирает историю. Сейчас, как известно, таких немало», - сказал Путин.

По его словам, «необходимо подготовить проект по Великой Отечественной войне, собрать артефакты от начала и до конца войны, трофейные документы и продемонстрировать приказы нацистов».