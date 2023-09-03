Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ

Армения отозвала Виктора Биягова с поста постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ.

«Основываясь на предложении премьер-министра, в соответствии со статьями Конституции и Закона о дипломатической службе отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ», - говорится в указе президента Армении Ваагна Хачатряна.

Биягов был назначен постпредом Армении в ОДКБ в ноябре 2018 года.

Другими указами президента Биягов назначен послом Армении в Нидерландах и постоянным представителем республики в Организации по запрещению химического оружия.