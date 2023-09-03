Байрамов отправился в Хорватию

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Хорватию, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В рамках визита запланированы встречи Байрамова с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грличем-Радманом и другими высокопоставленными официальными лицами Хорватии.

В ходе визита также ожидается участие и выступление министра Джейхуна Байрамова в «круглых столах», посвященных проблемам безопасности на Южном Кавказе и перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией.