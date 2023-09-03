Погода резко ухудшится

С вечера 6 сентября до утра 7 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, в некоторых местах - до 23-25 м/с. Вечером 7 сентября в некоторых частях полуострова вероятны дожди, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В районах страны с вечера 6 сентября и до второй половины дня 10 сентября ожидается нестабильная погода, местами кратковременные дожди.

Северо-восточный ветер временами усилится до 15-20 м/с с порывами до 23-82 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 5-8 градусов.