В Узбекистане запретили носить скрывающую лицо одежду

Законодательная (нижняя) палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла поправки, которые вводят запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

За нарушение запрета будет грозить административное наказание. Какое именно – не уточняется.

Под запрет не попадает одежда, скрывающая лицо из-за медицинского диагноза или предписания, а также связанная с трудовой и служебной деятельностью.