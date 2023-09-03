Захарова раскритиковала миссию Евросоюза в Армении

Последние события на армяно-азербайджанской границе еще раз доказывают «неэффективность» миссии Евросоюза в Армении, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«…Призываем стороны воздерживаться от действий, которые влекут эскалацию, напряженность… Данный трагический инцидент лишний раз подтвердил невысокую эффективность расквартированной в Армении миссии Европейского союза», - сказала она.

По словам Захаровой, Россия считает «востребованным проведение регулярной ритмичной работы по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы при российском консультативном содействии с одновременной организацией комплекса мер по укреплению доверия».

«Выступаем также за размещение в приграничье миссии ОДКБ. Здесь мяч на стороне Еревана. Все остальные страны - члены организации выразили готовность к этому шагу», - заявила Захарова.