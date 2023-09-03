Пьяного Панина задержали в Эстонии и могут депортировать в Россию

Российского актера Алексея Панина, известного своей проукраинской позицией, задержали в Эстонии за хулиганские выходки в нетрезвом виде, сообщают российские СМИ.

Эстонская полиция может отправить Панина в Россию, где ему грозит привлечение к уголовному делу.

Сообщается, что 45-летний актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил погром в эстонском отеле, перепутал номера и по ошибке вломился к чужим людям, с которыми вступил в словесную перепалку.

Правоохранители задержали Панина и увезли его в вытрезвитель. Позже актера могут депортировать из страны в Россию. На Родине ему грозит до пяти лет колонии.

В мае Панина объявили в России в федеральный розыск за то, что он радовался взрыву Крымского моста. Против актера также возбуждено уголовное дело «о публичном оправдании терроризма».