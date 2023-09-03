Белорусам запретили получать паспорта за границей

Белорусы, проживающие за границей, теперь не смогут обновить или получить новый паспорт в зарубежных посольствах и консульствах. Как передают белорусские СМИ, это следует из нового указа, подписанного президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Теперь паспорта будут выдаваться или продлеваться исключительно на территории Беларуси, только в соответствующих органах внутренних дел по месту последней регистрации. Также есть возможность обмена биометрического паспорта в МИД, но также только в Беларуси.

Если белорусы за границей решат продать свою собственность или транспортное средство в Беларуси, им также придется возвращаться на родину для завершения этой процедуры. Альтернативой может быть личное оформление доверенности у белорусского нотариуса.

Согласно Белорусской службе Радио «Свобода», некоторые консульства Беларуси за границей пока не в курсе нового указа или еще ожидают его разъяснений. Белорусское консульство в Литве обещает разместить информацию на своем сайте и в фейсбуке, как только дополнительная информация будет доступна.