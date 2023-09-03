Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 00:07

После «отставки» Араика Арутюняна многомесячная борьба за руководство марионеточным режимом в Ханкенди между группировками сепаратистов, превративших армянское население региона в своих заложников, может перейти в острую фазу. Известно, что собрание так называемого «парламента», которое должно проголосовать за нового «кандидата» на вакантное место, назначено на 8 сентября.

Как уже сообщалось, Арутюнян «подал в отставку» под давлением бывших лидеров сепаратистско-криминального режима Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и примкнувшего к ним миллиардера Рубена Варданяна. Известно, что на собрании, где будет обсуждаться кандидатура будущего главы сепаратистского режима, союз Саакян-Гукасян-Варданян намерен продвигать «генерала-самозванца» Самвела Шахраманяна, занимающего в данный момент пост так называемого «госминистра». К слову, кандидатуру Шахраманяна поддерживают также бывшие лидеры «карабахского клана» - Серж Саргсян и Роберт Кочарян, выступающие против правительства Пашиняна в Армении. Таким образом, у реваншистских сил в Армении появилась пусть и слабая, но все-таки надежда, что отставка Араика Арутюняна, считавшегося человеком Никола Пашиняна, может открыть путь к смене власти не только в Ханкенди, но и в Ереване.

В то же время отмечается, что сепаратистам, возможно, будет нелегко усадить Шахраманяна в опустевшее кресло Арутюняна. Ибо в борьбу за руководство сепаратистско-криминальным режимом в Ханкенди активно включился бывший полевой командир Самвел Бабаян. И хотя влияние этого человека в Карабахе не столь велико, Бабаян пользуется определенным авторитетом среди так называемых армянских вооруженных подразделений и бывших полевых командиров. Здесь важно напомнить, что Бабаян выступает за установление прямого диалога с Азербайджаном и открытие Агдамской дороги без каких-либо предварительных условий. Он также призвал всех своих сторонников выйти 8 сентября на улицы Ханкенди. «Если 8 сентября все не выйдут на улицы, то это будет означать, что нам пришел конец», - заявил Бабаян армянской службе «Радио Свобода». По словам бывшего полевого командира, «президента» должен выбирать народ, а не назначать трое (то есть Саакян, Гукасян и Варданян). В том же интервью Самвел Бабаян подтвердил, что истинной целью политиков, сделавших армян Карабаха заложниками и «приговоривших их к голодной смерти», является смена власти в Ереване. «Мы должны выйти из этой ситуации путем прямых переговоров с Азербайджаном, альтернативы этому нет, - подчеркнул Бабаян. - Обсуждая проблемы с Азербайджаном посредством прямого диалога, мы решаем проблему договора между Азербайджаном и Арменией, решаем армяно-турецкую проблему и приносим полный мир в регион».