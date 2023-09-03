«Вагнеровцы» «растерялись» в Беларуси

После смерти Евгения Пригожина российские наемники в Беларуси проявили признаки «растерянности», что снизило непосредственную угрозу для региона . Как передает Bloomberg, об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа.

Науседа отметил отсутствие доказательств агрессивных намерений наемников в отношении стран НАТО, а именно Литвы и Польши.

Президент подчеркнул, что хотя после гибели Пригожина действия ЧВК «Вагнер» стали менее предсказуемыми, сам Минск продолжает создавать напряженность на границе.

Науседа добавил, что, независимо от действий «Вагнера», позиция и риторика Александра Лукашенко в отношении стран НАТО останется неизменной.