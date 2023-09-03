Массовый исход: до 8% украинцев могут не вернуться домой

3,3 млн украинцев или приблизительно 8% довоенного населения Украины могут не вернуться в страну. Эта оценка возросла на 600 тыс. человек с декабря. Как передает Bloomberg, такая оценка указывается в докладе украинского Центра экономической стратегии.

Согласно отчету, сейчас количество украинских беженцев составляет 6,7 млн, причем большинство из них - женщины, которые стремятся обеспечить лучшее будущее своим детям. Этот массовый исход населения может привести к ущербу экономике, экспорту и инфраструктуре страны на уровне 6,9% от ВВП.

Министерство экономики Украины подчеркнуло, что в настоящее время в стране наблюдается дефицит рабочей силы в размере 4,5 млн человек.