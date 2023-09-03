Запад поставил во главу Украины Владимира Зеленского, чтобы прикрывать им героизацию нацизма, так как сам украинский глава этнический еврей. Как передают российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея. Таким образом они прикрывают героизацию нацизма», — подчеркнул Владимир Путин. Его слова передает журналист Павел Зарубин.

Путин заявил, что героизация нацизма, которая якобы осуществляется в Украине этническим евреем Владимиром Зеленским, отвратительна.

«Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине», — сказал Путин.

Российский президент подчеркнул, что на украинской территории во время Холокоста нацисты уничтожили полтора миллиона евреев.