В Грузии не захотели праздновать победу над фашизмом вместе с Европой

Грузинский парламент отклонил предложение об изменении даты Дня победы над фашизмом с 9 на 8 мая, сообщает ТАСС.

Инициативу представили оппозиционные депутаты Теона Акубардия и Армаз Ахвледиани. По результатам голосования, поддержали изменения лишь 20 депутатов из необходимых 76.

Акубардия мотивировала предложение стремлением Грузии отмечать праздник с Европой.

В то же время депутаты от правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» считают, что это изменение может привести к разделению общества.