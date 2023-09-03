В Грузии не захотели праздновать победу над фашизмом вместе с Европой
Грузинский парламент отклонил предложение об изменении даты Дня победы над фашизмом с 9 на 8 мая, сообщает ТАСС.
Инициативу представили оппозиционные депутаты Теона Акубардия и Армаз Ахвледиани. По результатам голосования, поддержали изменения лишь 20 депутатов из необходимых 76.
Акубардия мотивировала предложение стремлением Грузии отмечать праздник с Европой.
В то же время депутаты от правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» считают, что это изменение может привести к разделению общества.