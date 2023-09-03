Девочек в мусульманских нарядах не пустили на занятия во Франции

Во французских школах 300 девочек в традиционных мусульманских абайях не были допущены к учебе, сообщает BBC cо ссылкой на Министерство образования Франции.

Абайя — это длинное женское платье, которое носят с хиджабом или никабом в ряде мусульманских стран. С недавних пор такая одежда запрещена во французских государственных школах.

Согласно официальной статистике, в начале учебного года 298 учениц старше 15 лет прибыли в школы в одежде, которая теперь считается запрещенной.

Из общего числа девочек, пришедших в запрещенной одежде, 67 отказались менять наряд и были отправлены домой. Теперь школьная администрация начнет обсуждение с их родителями, но при отсутствии результатов девочки могут быть исключены из школ.