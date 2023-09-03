В турецком Кырыкларели реки вышли из берегов после ливней, в результате чего погибли 2 человека, еще 4 остаются пропавшими без вести, сообщают турецкие СМИ.

В зоне бедствия работают спасатели и военные. Уже удалось спасти несколько человек.

Всего в результате селя пропали 6 человек: двое из них найдены мертвыми, еще четверых ищут спасатели.