Сель в Турции: есть погибшие видео
В турецком Кырыкларели реки вышли из берегов после ливней, в результате чего погибли 2 человека, еще 4 остаются пропавшими без вести, сообщают турецкие СМИ.
В зоне бедствия работают спасатели и военные. Уже удалось спасти несколько человек.
Всего в результате селя пропали 6 человек: двое из них найдены мертвыми, еще четверых ищут спасатели.
Kırklareli İğneada'da bungalov evlerin bulunduğu bölgede sele kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.https://t.co/25LNxzMMQP pic.twitter.com/E1bjz9xad3— TRT HABER (@trthaber) September 5, 2023