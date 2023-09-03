Полчища людей ищут убежище в Европе

В первой половине 2023 года к ЕС, Норвегии и Швейцарии за убежищем обратились около 519 тыс. человек. Это максимум за 7 лет, сообщает Deutsche Welle.

Если текущий тренд сохранится, в этом году количество заявлений может превысить миллион, в основном из Сирии и Афганистана. Больше всего запросов приняла Германия, за ней – Италия и Франция.

ЕС обсуждает ужесточение миграционной политики. Возможно, принятие мигрантов станет обязательным, а страны, которые отказываются принимать беженцев, могут обязать выплачивать компенсации.

Этот вопрос может стать ключевым на предстоящих выборах в Европарламенте, сообщает dpa.