В ходе своей агитационной кампании спикер Национального собрания Армении Ален Симонян подтвердил территориальную целостность Азербайджана. Кадрами с признанием спикера поделились армянские Telegram-каналы.

О своем признании Ален Симонян заявил в беседе с журналистами во время агиткампании правящей партии «Гражданский договор» в ереванском районе Шенгавит, отвечая на вопрос, признает ли он Карабах в составе Азербайджана.

Стоит добавить, что в процессе агитации на Симоняна была вылита вода с верхнего этажа.