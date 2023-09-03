Цены на нефть достигли 10-месячного максимума

На Лондонской бирже цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с ноября 2022 года, сообщает агентство Reuters.

На Лондонской бирже ICE стоимость нефти марки Brent достигла $91,03 за баррель к 19:42 по бакинскому времени, что на 2,28% больше стартовых цен.

Рост цен произошел после того, как Саудовская Аравия и Россия решили продлить ограничения на экспорт.

Эр-Рияд планирует сохранить сокращенный экспорт в 1 млн баррелей в сутки до конца года. Россия также сократит поставки на 300 тыс. б/с до конца 2023 года.