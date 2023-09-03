5 сентября около 19:35 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий континент, пытались установить долговременные фортификационные сооружения напротив позиций азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В сообщении Минобороны отмечается, что в результате принятых подразделениями азербайджанской армии немедленных мер работа была прекращена.