В ВСУ рассказали о важности боев в Клещеевке

Освобождение Клещеевки станет серьезным ударом по российским войскам. Как передает Радио Свобода, об этом сообщил представитель Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

Евлаш подчеркнул значимость Клещеевки в противостоянии с российскими войсками возле Бахмута. «Если мы освободим уже Клещеевку, это для противника будет значительным ударом, ему придется отходить и закрепляться на новых рубежах, которые он сейчас продолжает оборудовать, готовит для своего отступления», — рассказал представитель ВСУ.

Он подчеркнул, что после освобождения Клещеевки российские войска, скорее всего, перейдут в тыл: «Там определены рубежи их командования, которые они уже готовят. И это будет зависеть от развития дальнейших боевых действий. Увидим, насколько скоро они начнут сыпаться».

Ответив на вопрос о контроле над Бахмутом, Евлаш заметил, что потеря Клещеевки принесет российским войскам множество проблем.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ отметил продвижение украинских военных в направлении Бахмута и успешное противостояние атакам со стороны РФ возле Клещеевки.