В суде не могут понять, здоров Ахадов или нет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось предварительное слушание по уголовному делу 33-летнего Имрана Ахадова, обвиняемого в грабеже.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, во время суда Ахадов отказался от дачи показаний и все время молчал. Отец подсудимого сообщил, что его сын страдает нарушениями психики, полученными после перенесенной психологической травмы.

Отметим, что ранее эксперты признали мужчину полностью здоровым: тем не менее было решено повторно направить его на психиатрическую экспертизу.

Суд отложен на неопределенный срок.

Отметим, что 19 января текущего года в полдень Ахадов пытался ограбить Ясамальский филиал Bank Respublika. Однако сотрудник охраны Джейхун Гусейнов вычислил грабителя и обезвредил его, когда Ахадов достал из рюкзака железную трубу.

Из банка преступник попал в полицейский участок. В его сумке обнаружили различное оружие. Было возбуждено уголовное дело.