В Украине впервые с начала производства в 1994 году был уничтожен британский танк Challenger 2. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на видеоматериалы из социальных сетей, подлинность которых подтверждена источником в Министерстве обороны Великобритании.

Детали инцидента, включая причину взрыва, время и место съемки, не уточняются.

Представитель Минобороны Великобритании в беседе с The Guardian подчеркнул, что несмотря на уничтожение танка, его экипаж остался невредимым, что говорит о высоком качестве бронетехники.

Указанные танки состоят на вооружении 82-й десантно-штурмовой бригады Украины и были задействованы в боевых действиях под Запорожьем.

Стоит отметить, что Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2 в рамках европейской программы поставок бронетехники.