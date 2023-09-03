В Украине впервые уничтожен британский танк Challenger 2 видео
В Украине впервые с начала производства в 1994 году был уничтожен британский танк Challenger 2. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на видеоматериалы из социальных сетей, подлинность которых подтверждена источником в Министерстве обороны Великобритании.
Детали инцидента, включая причину взрыва, время и место съемки, не уточняются.
Представитель Минобороны Великобритании в беседе с The Guardian подчеркнул, что несмотря на уничтожение танка, его экипаж остался невредимым, что говорит о высоком качестве бронетехники.
Указанные танки состоят на вооружении 82-й десантно-штурмовой бригады Украины и были задействованы в боевых действиях под Запорожьем.
Стоит отметить, что Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2 в рамках европейской программы поставок бронетехники.
Destroyed Ukrainian Challenger 2 outside of Robotyne, most likely from the 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 5, 2023