В московском метро произошел конфликт: двое мужчин потребовали от Елизаветы Барановской, русской женщины, принявшей ислам, снять никаб, сообщает издание «Холод».

По словам адвоката девушки, Азы Алиевой, Барановская обратилась в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по статьям «возбуждение ненависти по религиозному признаку» и «оскорбление чувств верующих».

В социальных сетях опубликовано видео инцидента. На нем один из мужчин требует от девушки «носить нормальную одежду».

«Вы все толерантные? Пока у нас русских пацанов на СВО убивают, они тут все сидят», — заявил парень.

За девушку начали вступаться другие пассажиры, однако нашелся и тот, кто поддержал парня, заявив, что тот «правильно делает замечание».

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает о призывах в кавказских, мусульманских и мма-сообществах найти и наказать участников конфликта. Алиева призвала к сдержанности, напоминая о законе.