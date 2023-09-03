Трое обвиняемых в деле о масштабной растрате госсредств Сумгаита

Состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу бывшего замглавы Сумгаитской городской исполнительной власти Гюндуза Алиева, бывшего главного бухгалтера ОАО «Сумгаитский медицинский центр» Гюльнары Байрамовой и их знакомых Эльхана Асадова, обвиняемых в растрате.

Как сообщает haqqın.az, в процессе были уточнены анкетные данные обвиняемых. Суд назначен на 12 сентября.

По информации, предоставленной haqqin.az в пресс-службе Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре, бывший главный бухгалтер госкомпании Гюльнара Байрамова и ее родственник Гюндуз Алиев «в сотрудничестве» со своим знакомым Эльханом Асадовым буквально ограбили вышеупомянутую больницу. С 2012 по 2019 год троица путем махинаций обналичила крупную сумму государственных денег.

Согласно материалам уголовного дела, Байрамовой и Алиеву удалось передать 41 подставной компании 5 миллионов 716 тысяч 684 маната из Сумгаитского городского управления здравоохранения. Часть переведенных средств, а именно 1 миллион 613 тысяч 334 маната обналичил лично Эльхан Асадов и другие лица.

В ходе предварительного следствия была доказана легализация 1 миллиона 35 тысяч манатов похищенных денежных средств, полученных преступным путем в результате финансовых операций — путем списания с банковских счетов физических лиц.

По факту возбудили уголовное дело.