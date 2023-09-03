Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Согласно заявлению военного ведомства, 5 сентября с 21:35 до 22:00 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении Кафанского района, вели непрерывный огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

«Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры», - говорится в сообщении Минобороны.