Путин узрел «нацизм» в Прибалтике

Нацизм, который не удалось искоренить в 1945 году, «стал нормой» не только в Украине, но и в странах Балтии. Как передают российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

Президент России подчеркнул, что, несмотря на победу над нацизмом в 1945 году, проявления такой идеологии, такие как русофобия и антисемитизм, продолжают сохраняться.

«Новые смыслы, вызовы времени четко показывают, что 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит: снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме. А героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в Прибалтийских странах, в той же Украине вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга», — сказал Путин.

Путин призвал напомнить европейским странам о преступлениях времен Второй мировой войны. По его мнению, в этих странах «многим людям напрочь отшибло и память, и совесть».