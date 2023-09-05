В азербайджанском футболе впервые за 28 лет проводятся соревнования 2-й Лиги. В первый и единственный раз чемпионат в третьем по рангу дивизионе проходил в сезоне 1995/96.

В чемпионате участвуют 14 команд, в том числе и такие знакомые азербайджанским любителям футбола коллективы, как «Шамкир», становившийся чемпионом страны и игравший в Лиге чемпионов, гусарский «Шахдаг», бакинское «Динамо» и другие.

2-я лига стартовала вчера матчем «Физули» - «Джабраил». Игра проходила на стадионе ASK Arena в Баку и завершилась со счетом 4:3 в пользу номинальных гостей.

Ну а сегодня в Шамкире на поле Олимпийского спорткомплекса местная команда, когда-то вошедшая в историю азербайджанского футбола как первая сумевшая преодолеть раунд в Лиге чемпионов, принимала имишлинский «Кюр-Араз». Гости победили со счетом 3:2, а их победный мяч забил бывший футболист «Нефтчи», других азербайджанских клубов и турецкого «Элазигспора» Джавид Имамвердиев. Заметно погрузневший 33-летний экс-футболист сборной Азербайджана отличился на 82-й минуте.