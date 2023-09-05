Пополневший экс-футболист сборной Азербайджана и собаки на поле В чемпионате, который не проводился 28 лет; видео
В азербайджанском футболе впервые за 28 лет проводятся соревнования 2-й Лиги. В первый и единственный раз чемпионат в третьем по рангу дивизионе проходил в сезоне 1995/96.
В чемпионате участвуют 14 команд, в том числе и такие знакомые азербайджанским любителям футбола коллективы, как «Шамкир», становившийся чемпионом страны и игравший в Лиге чемпионов, гусарский «Шахдаг», бакинское «Динамо» и другие.
2-я лига стартовала вчера матчем «Физули» - «Джабраил». Игра проходила на стадионе ASK Arena в Баку и завершилась со счетом 4:3 в пользу номинальных гостей.
Ну а сегодня в Шамкире на поле Олимпийского спорткомплекса местная команда, когда-то вошедшая в историю азербайджанского футбола как первая сумевшая преодолеть раунд в Лиге чемпионов, принимала имишлинский «Кюр-Араз». Гости победили со счетом 3:2, а их победный мяч забил бывший футболист «Нефтчи», других азербайджанских клубов и турецкого «Элазигспора» Джавид Имамвердиев. Заметно погрузневший 33-летний экс-футболист сборной Азербайджана отличился на 82-й минуте.
Любопытный эпизод в матче случился на 73-й минуте. Две собаки сначала просто околачивались за воротами «Кюр-Араза», а затем осмелели настолько, что вышли на поле, облюбовав штрафную площадь гостей. Футболисты имишлинской команды попытались вывести животных за пределы поля. Один из них даже взял песика на руки и вынес за лицевую. Но затем собаки все же решили пересечь травянисто-песчаную поляну, и судье пришлось вновь остановить игру.
Результаты остальных матчей 1-го тура:
«Баку Спортинг» - «Шафа» (Баку) – 4:2, «Агдаш» - «Шахдаг Гусар» - 2:2, «Шеки Сити» - «Динамо» (Баку) – 2:1, «Лерик» - «Гусар» - 3:1, «Гёйгёль» - «Кюрмюк Гах» - 4:2.