Президент Румынии божится: «Шахеды» в Румынии не падали

«Могу вам сказать, что ни один беспилотник, ни одна часть любого устройства не достигла Румынии», — заявил Йоханнис.

Румынский президент утверждает, что Румыния обладает полным контролем над своим воздушным пространством, однако отметил озабоченность Бухареста в связи с близостью атак к границе страны.

Президент подтвердил, что министр обороны Румынии проинформировал его о ситуации и заверил граждан в надежной защите страны, подчеркивая исторический максимум уровня безопасности.

«Я могу сказать то, что уже сказал: Румыния имеет чрезвычайно сильные гарантии безопасности, самые сильные в нашей истории», – добавил Йоханнис.

4 сентября в МИД Украины со ссылкой на Госпогранслужбу сообщили, что во время атаки на украинские порты на Дунае в ночь на 4 сентября российские «Шахеды» упали на территории Румынии, и добавили фото взрыва с другой стороны Дуная.