«Наконец-то я смог подняться на «Пик Гейдара», - написал после восхождения в своем Facebook Фарид Гаибов. – Естественно, при помощи Исрафила Ашурлы. Особая благодарность Федерации альпинизма Азербайджана!»

Восхождение было совершено в сопровождении генерального секретаря Федерации альпинизма Азербайджана, опытнейшего альпиниста Исрафила Ашурлы и приурочено к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Стоит сказать, что это второе спортивное достижение министра за последние четыре дня. В минувшую субботу он переплыл реку Куру в рамках массового заплыва под названием «Переплывем Куру?» в Мингячевире.