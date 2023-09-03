Фарид Гаибов взошел на «Пик Гейдара» ФОТО
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов покорил «Пик Гейдара», расположенный на высоте 3751 метр.
Восхождение было совершено в сопровождении генерального секретаря Федерации альпинизма Азербайджана, опытнейшего альпиниста Исрафила Ашурлы и приурочено к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
«Наконец-то я смог подняться на «Пик Гейдара», - написал после восхождения в своем Facebook Фарид Гаибов. – Естественно, при помощи Исрафила Ашурлы. Особая благодарность Федерации альпинизма Азербайджана!»
Стоит сказать, что это второе спортивное достижение министра за последние четыре дня. В минувшую субботу он переплыл реку Куру в рамках массового заплыва под названием «Переплывем Куру?» в Мингячевире.