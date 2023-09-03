Природные катаклизмы не щадят Турцию видео
Сильные дожди обрушились на северные районы Стамбула. Ливни затопили улицы, больницы и даже станции метро, сообщают турецкие СМИ.
СМИ информируют, что в результате дождей жизнь в стамбульских районах Арнавуткёй и Башакшехир была парализована.
В район было направлено множество пожарных бригад.
Сообщается, что образовавшиеся потоки воды унесли автомобили на дорогах и вызвали наводнения в жилых районах.
Вода также затопила станцию метро Каяшехир и городские больницы Башакшехира.