Сильные дожди обрушились на северные районы Стамбула. Ливни затопили улицы, больницы и даже станции метро, сообщают турецкие СМИ.

СМИ информируют, что в результате дождей жизнь в стамбульских районах Арнавуткёй и Башакшехир была парализована.

В район было направлено множество пожарных бригад.

Сообщается, что образовавшиеся потоки воды унесли автомобили на дорогах и вызвали наводнения в жилых районах.

Вода также затопила станцию метро Каяшехир и городские больницы Башакшехира.