Власти США выразили свою обеспокоенность возможными поставками боеприпасов из Северной Кореи в Россию, сообщает BBC.

Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател подчеркнул необходимость соблюдения Северной Кореей своих публичных обязательств относительно непродажи оружия России.

«Мы призываем КНДР прекратить переговоры об оружии с Россией и выполнять публично данные Пхеньяном обещания не поставлять и не продавать оружие России», — цитирует телекомпания CNN заместителя главы пресс-службы Госдепартамента.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан также выразил тревогу относительно возможных поставок, указав на отсутствие текущей активности в этом направлении, но «активное продвижение» переговоров.

«Мы и впредь будем призывать Северную Корею выполнять публично данные обязательства не поставлять России оружие, которое в итоге будет убивать украинцев», — сказал Салливан.

Салливан также подчеркнул, что потенциальные покупки Россией оружия у КНДР свидетельствуют о том, что санкции серьезно ослабили российскую военную промышленность.

Напомним, ранее газета New York Times со ссылкой на источники из американской и западной разведки сообщала, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует обсудить вопрос о поставках вооружений с российским президентом Путиным во Владивостоке.