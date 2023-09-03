Верховный суд США скоро решит, сможет ли Дональд Трамп участвовать в президентской гонке 2024 года, сообщает The Guardian.

Трамп может быть дисквалифицирован из числа кандидатов на пост главы государства в соответствии со статьей 3 14-й поправки Конституции. Бывший федеральный судья Майкл Люттиг полагает, что Верховному суду придется принять решение о праве Дональда Трампа баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Данная поправка запрещает занимать государственные должности тем, кто нарушил клятву по защите Конституции. Основания для такого утверждения в отношении экс-президента возникли после событий 6 января и попыток Трампа оспорить итоги выборов 2020 года.

Впрочем, нет единого мнения о том, можно ли действия Трампа рассматривать как мятеж. Эта поправка еще не применялась, и ее интерпретация вызывает вопросы.

В текущем составе Верховного суда преобладают консерваторы 6:3, причем трое судей назначены Трампом. Избирательным органам в штатах, где проходят досрочные праймериз, вскоре придется решать вопросы, связанные с правомочностью избрания Трампа.