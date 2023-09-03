Президент Египта хочет запретить гражданам беспорядочно размножаться

Президент Египта Абдель Фаттах аc-Сиси призвал принять меры для снижения рождаемости в стране, сославшись на китайскую политику «одного ребенка», передает The Arab News.

Сиси отметил, что Египту необходимо снизить рождаемость до 400 тысяч в год при текущем уровне в 2,2 миллиона в 2022 году.

Президент выразил несогласие с мнением своего министра здравоохранения о том, что рождение детей - это свободное право граждан, подчеркнув, что общество и государство заплатят цену за такое отношение.

«Я не согласен с вашей идеей о том, что рождение детей - это вопрос полной свободы», — сказал египетский президент.

«Мы должны отрегулировать эту свободу, иначе это приведет к катастрофе», — заявил Сиси.

Египетский президент добавил, что Китай в свое время успешно реализовал свою политику контроля над населением.

Стоит отметить, что политика одного ребенка в Китае, введенная в 1979 году, имела как успехи, так и негативные последствия. В частности, среди негативных последствий можно отметить широкое распространение селективных абортов, старение населения и гендерный дисбаланс. В 2015 году Китай объявил о завершении политики одного ребенка, перейдя к политике двух детей, и в дальнейшем смягчил ограничения на количество детей в семье.