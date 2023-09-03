Захарова: Россия сочтет эскалацией размещение ядерного оружия в Британии

Россия воспримет как шаг к эскалации возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нами, если этот шаг будет реализован, он будет воспринят как эскалация», — отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что это решение отдалит от цели актуальной задачи вывода всех американских ядерных вооружений из Европы.

Мария Захарова уточнила, что ядерные арсеналы в Европе были развернуты в рамках совместных ядерных миссий НАТО.

Ранее газета Daily Telegraph сообщала о намерении Пентагона перевести две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35А, способных перевозить ядерное оружие, на воздушную базу в графстве Саффолк, Великобритания.